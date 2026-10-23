«День жестянщика»: Водителям объяснили, почему важно учитывать сюрпризы погоды

Осенью водителям необходимо снижать скорость и увеличивать дистанцию с учётом погоды, а не ориентироваться только на разрешённые ограничения, заявил автомобильный эксперт Дмитрий Попов. По его словам, правила требуют учитывать также состояние машины и метеорологические условия.

Подобрать идеальную дату для перехода на зимние шины сложно: после похолодания может вернуться тепло. Поэтому автомобилисты на летних покрышках рискуют оказаться на холодной дороге, а на зимних — на тёплой, что тоже влияет на движение.

«Всегда будет переходный период, в течение которого будут наступать более тёплые или более холодные времена», — пояснил специалист в беседе с RT.

Массовые аварии при смене погоды, известные как «день жестянщика», эксперт связал с нарушениями ПДД. Если утром были заморозки и поездку можно отложить, он посоветовал дождаться прогрева асфальта и колёс.