Скоростную трассу от Санкт-Петербурга до Тюмени планируют завершить в 2026 году
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Скоростной автомобильный коридор между Санкт-Петербургом и Тюменью протяжённостью 2670 километров рассчитывают завершить до конца 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время выставки «Дорога 2026» в Краснодаре.
Новая связка объединит сразу несколько крупных магистралей. В неё войдут М-11 «Нева», ЦКАД и МСД, а также М-12 «Восток», которую продолжают продлевать на восток.
По словам Хуснуллина, трасса будет скоростной, освещённой и без светофоров на всём протяжении. Участок М-12 от Москвы до Казани ранее построили в рекордные сроки, а следующим этапом стало продвижение магистрали в сторону Урала и Западной Сибири.
Летом 2025 года по М-12 открыли полноценное движение до Екатеринбурга. В состав маршрута вошёл в том числе участок Дюртюли — Ачит.
Изначально М-12 проектировали как дорогу между Москвой и Казанью. Затем магистраль начали последовательно продлевать, чтобы связать центральную часть страны с регионами Урала и Западной Сибири.
Ожидается, что после завершения работ единый скоростной маршрут протянется от Санкт-Петербурга до Тюмени. Общая длина такого коридора составит 2670 километров.
Хуснуллин рассказал о планах во время XIII Международной специализированной выставки «Дорога 2026», которая проходит в Краснодаре с 13 по 15 октября. На мероприятии обсуждают безопасность дорожной инфраструктуры, новые технологии строительства, цифровизацию и роботизацию техники, а также развитие придорожного сервиса.
После продления М-12 до Екатеринбурга скоростной маршрут «Россия» получил дальнейшее развитие в сторону Западной Сибири. В июле 2025 года по новому участку Дюртюли — Ачит открыли движение, связав Башкирию, Пермский край и Свердловскую область скоростной дорогой. В состав единого маршрута также входит полностью завершённая М-11 «Нева», которая после открытия северного обхода Твери обеспечила непрерывное скоростное движение между Москвой и Санкт-Петербургом. Ещё в 2023 году правительство приняло решение продлить М-12 от Казани через Екатеринбург до Тюмени.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.