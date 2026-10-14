Скоростную трассу от Санкт-Петербурга до Тюмени планируют завершить в 2026 году

Скоростной автомобильный коридор между Санкт-Петербургом и Тюменью протяжённостью 2670 километров рассчитывают завершить до конца 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время выставки «Дорога 2026» в Краснодаре.

Новая связка объединит сразу несколько крупных магистралей. В неё войдут М-11 «Нева», ЦКАД и МСД, а также М-12 «Восток», которую продолжают продлевать на восток.

По словам Хуснуллина, трасса будет скоростной, освещённой и без светофоров на всём протяжении. Участок М-12 от Москвы до Казани ранее построили в рекордные сроки, а следующим этапом стало продвижение магистрали в сторону Урала и Западной Сибири.

Летом 2025 года по М-12 открыли полноценное движение до Екатеринбурга. В состав маршрута вошёл в том числе участок Дюртюли — Ачит.

Изначально М-12 проектировали как дорогу между Москвой и Казанью. Затем магистраль начали последовательно продлевать, чтобы связать центральную часть страны с регионами Урала и Западной Сибири.

Ожидается, что после завершения работ единый скоростной маршрут протянется от Санкт-Петербурга до Тюмени. Общая длина такого коридора составит 2670 километров.

Хуснуллин рассказал о планах во время XIII Международной специализированной выставки «Дорога 2026», которая проходит в Краснодаре с 13 по 15 октября. На мероприятии обсуждают безопасность дорожной инфраструктуры, новые технологии строительства, цифровизацию и роботизацию техники, а также развитие придорожного сервиса.