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Опубликовано 3 сентября, 05:54

Никитин: Мост и пункт пропуска Хасан на границе с КНДР скоро откроют

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россия и КНДР в ближайшее время планируют открыть автомобильный мост через реку Туманную и сопутствующий пункт пропуска Хасан. После этого между странами впервые появится прямое автомобильное сообщение, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в интервью ТАСС на полях ВЭФ-2026.

«Мост между РФ и КНДР, а также сопутствующий автомобильный пункт пропуска Хасан планируем открыть в самое ближайшее время. Таким образом, у нас появится прямое автомобильное сообщение между Россией и КНДР», — сказал Никитин.

По его словам, новый маршрут должен упростить логистику между соседними странами, увеличить взаимный товарооборот и снизить транспортные расходы для бизнеса.

Сам мост уже фактически вышел на завершающую стадию строительства. Его пролётные конструкции состыковали ещё в апреле. Общая длина перехода вместе с подъездами составит почти пять километров, непосредственно самого сооружения — около километра. На мосту предусмотрены две полосы движения.

Одновременно рядом строится автомобильный пункт пропуска Хасан. Проект предусматривает десять полос движения. На первом этапе через границу смогут проходить до 300 автомобилей и 2850 человек в сутки.

Соглашение о строительстве перехода Россия и КНДР подписали в 2024 году, а сами работы начались в апреле 2025-го. В Москве рассчитывают, что новый транспортный коридор дополнит уже существующие железнодорожные и авиационные связи между двумя странами.

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Ранее Life.ru уже сообщал, что строительство автомобильного моста через Туманную вышло на завершающую стадию. Вице-премьер Марат Хуснуллин тогда заявлял, что объект планируется полностью достроить до конца 2026 года.

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Николь Вербер
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