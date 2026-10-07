Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 октября, 18:09

«Хьюстон, у нас проблемы»: Фицо вспомнил голливудский фильм и предрёк Европе очень сложную зиму

Фицо предупредил о сложной осени и зиме в Европе из-за проблем с нефтью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Серьёзные проблемы с нефтью и нефтепродуктами осложнят Европе предстоящие осень и зиму. Такую оценку дал премьер-министр Словакии Роберт Фицо после участия в саммите по видеосвязи.

«Тот, кто видел фильм «Аполлон-13», знает знаменитое выражение: «Хьюстон, у нас проблемы»... Вчерашний саммит в видеоформате, на котором я был, дал понять, что осень и зима будут очень-очень сложными», — заявил он.

Глава правительства связал свой прогноз с обсуждением на встрече накануне. Масштаб трудностей он описал знаменитой репликой из фильма о нештатной ситуации во время космической миссии.

В Словакии вдвое снизили цены на билеты на поезда из-за дорогого топлива
В Словакии вдвое снизили цены на билеты на поезда из-за дорогого топлива

Похожие опасения ранее высказали в Брюсселе: представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен предупредила о тяжёлой зиме из-за высоких цен на энергоресурсы. На этом фоне страны G7 договорились высвободить около 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов.

Больше новостей о глобальных рынках, нефти и ценах на энергоносители — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Роберт Фицо
  • Словакия
  • ЕС
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar