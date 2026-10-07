«Хьюстон, у нас проблемы»: Фицо вспомнил голливудский фильм и предрёк Европе очень сложную зиму

Серьёзные проблемы с нефтью и нефтепродуктами осложнят Европе предстоящие осень и зиму. Такую оценку дал премьер-министр Словакии Роберт Фицо после участия в саммите по видеосвязи.

«Тот, кто видел фильм «Аполлон-13», знает знаменитое выражение: «Хьюстон, у нас проблемы»... Вчерашний саммит в видеоформате, на котором я был, дал понять, что осень и зима будут очень-очень сложными», — заявил он.

Глава правительства связал свой прогноз с обсуждением на встрече накануне. Масштаб трудностей он описал знаменитой репликой из фильма о нештатной ситуации во время космической миссии.

Похожие опасения ранее высказали в Брюсселе: представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен предупредила о тяжёлой зиме из-за высоких цен на энергоресурсы. На этом фоне страны G7 договорились высвободить около 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов.