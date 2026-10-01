В Словакии вдвое снизили цены на билеты на поезда из-за дорогого топлива

Жители Словакии с 1 октября смогут платить за поездки на поездах вдвое меньше на фоне подорожания автомобильного топлива. О введении временной 50-процентной скидки на билеты второго класса сообщило Словацкое телевидение.

Льготный тариф на железной дороге рассчитан на октябрь. Снижение распространяется на поездки внутри страны во втором классе. Если ситуация с бензином и дизелем не улучшится, власти могут продлить меру.

Следом подешеветь должен и другой общественный транспорт. С 12 октября планируется снизить на 50% стоимость поездок на пригородных автобусах и городском транспорте. Первоначально власти обсуждали другие параметры поддержки, однако перед запуском программы условия скорректировали.

Одновременно правительство решило воздействовать непосредственно на стоимость автомобильного топлива. С 1 октября предельную розничную маржу продавцов бензина и дизеля ограничили десятью евроцентами на литр.

Ранее Life.ru писал, что премьер Словакии Роберт Фицо призвал провести внеочередной саммит Евросоюза из-за роста цен на автомобильное топливо. Глава правительства предлагал искать решение проблемы на уровне всего объединения. Подорожание горючего затронуло и другие европейские государства.

В 2026 году топливо в Европе заметно подорожало на фоне перебоев с поставками и роста мировых цен на нефть и нефтепродукты. Особенно сильно выросла стоимость дизеля: европейские котировки поднимались к максимумам со времён энергетического кризиса 2022 года. На рынок давят сокращение перерабатывающих мощностей, перебои из-за конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, снижение экспорта из Китая и возможные ограничения поставок из США. Власти отдельных стран уже вводят меры поддержки: Германия снизила налоги на бензин и дизель на €0,17 за литр, Италия договаривается с нефтяными компаниями об ограничении цен, а Греция продлила топливные скидки и субсидии. В Евросоюзе также обсуждают использование стратегических запасов дизеля, чтобы сдержать дальнейший рост цен.