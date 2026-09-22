Фицо призвал провести внеочередной саммит ЕС для обсуждения цен на топливо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Евросоюз провести внеочередной саммит по вопросу роста цен на автомобильное топливо. Об этом он заявил в видеообращении к гражданам, опубликованном в соцсетях.

По словам Фицо, подорожание бензина и дизеля стало причиной, которая требует общего решения на уровне всего европейского сообщества.

«Рост цен на [автомобильное] топливо является причиной для немедленного созыва саммита ЕС с целью найти решение на европейском уровне», — сказал словацкий премьер.

Он попросил страны Вишеградской группы — Венгрию, Польшу и Чехию — поддержать инициативу. Фицо отметил, что в некоторых государствах ЕС стоимость литра топлива уже достигла трёх евро.

Глава правительства Словакии также раскритиковал руководство Евросоюза за недостаточную реакцию на рост цен. По его словам, вместо поиска решений Брюссель предлагает странам компенсировать дополнительные расходы за счёт других направлений бюджета.

Фицо заявил, что ЕС проводит внеочередные встречи по различным вопросам, и призвал обратить внимание на проблемы граждан, связанные с ростом стоимости топлива.

При этом премьер отметил, что в самой Словакии властям пока удаётся сдерживать рост цен на бензин и дизель. Правительство страны на ближайшем заседании планирует рассмотреть дополнительные меры, которые должны не допустить дальнейшего подорожания.

Ранее в Германии начали обсуждать возможность введения потолка цен на топливо. На фоне серьёзного удорожания бензина и дизеля в Федеративной Республике «за» высказались 69%. Наибольшая поддержка инициативы была высказана в восточной части страны — 81%.