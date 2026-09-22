69% немцев поддержали введение потолка цен на топливо

Большинство жителей Германии поддержали введение предельных цен на бензин и дизельное топливо. За эту меру высказались 69% респондентов опроса Forsa, проведённого по заказу Stern и RTL.

Против государственного ограничения стоимости топлива выступили 26% участников исследования. Ещё 5% не смогли определиться с ответом. Наиболее высокой поддержка оказалась в восточных землях Германии — там ценовой потолок одобрили 81% опрошенных. В западной части страны инициативу поддержали 67%.

Опрос проводился 17 и 18 сентября среди 1001 жителя ФРГ. По сравнению с апрелем число сторонников ограничения цен выросло на два процентных пункта — с 67 до 69%.

Ранее Life.ru рассказывал, что власти ФРГ обсуждают снижение налоговой нагрузки, которое может удешевить литр топлива примерно на 17 евроцентов. Дизель на немецких АЗС к 17 сентября подорожал до рекордных €2,471 за литр.