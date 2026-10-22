«И это национальная идея Украины?»: Путин высказался о желании ослабить Россию

Стремление некоторых западных стран ослабить Россию через военный конфликт не может служить национальной идеей Украины. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Российский лидер обратил внимание на то, что интересы отдельных европейских государств не обязательно совпадают с интересами украинского народа. По его словам, желание добиться ослабления России не должно определять будущее самой Украины.

«Некоторые страны Европы, допустим, или других мировых пространств хотят воевать с Россией с целью ее ослабить. Но это что, разве является национальной идеей самой Украины?» — задался вопросом Путин.

Ранее Владимир Путин также высказался об исторической близости русских и украинцев. Президент назвал их одним народом с точки зрения генетического родства. При этом Путин признал существование политического разделения и допустил возможность договариваться с теми, кто придерживается иного взгляда на национальную идентичность.