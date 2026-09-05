«И это переживём»: Глава МВД сравнил Украину с Наполеоном и Гитлером

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что современные вызовы, в том числе с Украины, Россия переживёт так же, как выстояла в 1812 году против Наполеона и в 1941 году под Москвой. Такое мнение министр высказал в беседе с журналистом кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Колокольцев сравнил вызовы Украины с нашествием Наполеона и Гитлера. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Эти вызовы не первый раз уже звучат. Нужно понимать, что те люди, которые эти вызовы бросают, они ничем не отличаются от тех, кто в 1941 году возле Москвы стоял. И в 1812 году французы в Кремле находились. Победили, пережили и это переживём», — заявил Колокольцев.

Министр подчеркнул, что уверен в стойкости и силе россиян, способных преодолеть любые трудности.

«Мы пережили немцев под Москвой, французов в 1812 году, и украинские вызовы переживём», — добавил глава МВД.

Ранее Life.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин в ходе выступления в честь Дня города Москвы заявил о том, что все трудности преходящи, а Москва и Россия — вечны.