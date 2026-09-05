«Реалии прошлого»: Политолог объяснил слова Сибиги о динамике в переговорах
Политолог Дудчак: Заявление Сибиги о позитивной динамике касается Украины и США
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Комментируя заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о «позитивной динамике» в переговорном процесс, политолог Александр Дудчак подчеркнул, что речь идёт исключительно о договорённостях США и Незалежной, не имеющих отношения к России.
По его словам, Киев и Вашингтон сейчас действительно ведут активные консультации между собой, однако это никак не влияет на позиции Москвы. Времена, когда американцы могли надавить на РФ, остались в прошлом.
«Вряд ли американцы смогут помочь Украине и надавят на Россию. Это уже реалии прошлого. Сейчас давить на Россию не имеет никакого смысла», — отметил собеседник Общественной Службы Новостей.
Напомним, ранее Андрей Сибига заявил о скорой серьёзной динамике в переговорах с Россией. По его словам, ожидаются изменения в переговорном процессе между Москвой и Киевом, однако детали глава МИД Украины раскрывать не стал.
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