Сибига полтора года просидел с Зеленским в одном бункере на глубине 100 метров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что просидел в одном бункере вместе с Владимиром Зеленским с первых часов конфликта и провёл там около полутора лет. Об этом он рассказал в интервью казахстанскому изданию Ulysmedia, запись опубликована на YouTube.

По словам главы украинского МИД, укрытие находилось на глубине около 100 метров под землёй. Сибига отметил, что лично наблюдал за событиями первых месяцев конфликта и участвовал в обсуждении решений украинского руководства.

«Я был в бункере с президентом Украины с первых минут войны, провёл там полтора года. Он расположен на глубине 100 метров под землёй», — сказал министр.

В интервью также обсуждалась тема возможных переговоров между Россией и Украиной. Сибига заявил, что Киев приветствует возможную роль Казахстана как площадки для дипломатических контактов и допускает проведение встречи Владимира Путина и Зеленского в Астане. Глава украинского внешнеполитического ведомства также рассказал о позиции Киева по переговорам и заявил, что Украина готова к дипломатическим форматам, которые, по его словам, могут приблизить завершение конфликта

Ранее Life.ru рассказывал об устройстве предполагаемой сети бункеров Владимира Зеленского. Центральным объектом в ней является ЧЗ-417 — советский подземный комплекс, рассчитанный на длительную автономную работу.