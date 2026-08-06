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6 августа, 09:26

Зеленского якобы спрятали на глубине 93 метра после удара по Киеву

Экс-депутат Рады заявил об эвакуации Зеленского в бункер

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Владимира Зеленского могли экстренно перевести в глубокое подземное убежище во время массированного удара по Киеву и области в ночь на 5 августа. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, пишут «Аргументы и факты».

По версии экс-парламентария, охрана могла спустить Зеленского в защищённый объект под правительственным кварталом. Олейник утверждает, что подобные действия предусмотрены протоколами безопасности на случай воздушной тревоги.

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Речь может идти о советском бункере ЧЗ-417, который, по данным из открытых источников, расположен под Банковой улицей на глубине около 93 метров. Объект оснащён автономными системами жизнеобеспечения и соединён подземными переходами с правительственными зданиями.

Сообщения об эвакуации появились после комбинированного ракетно-дронового удара по Киеву и Киевской области. Украинская сторона сообщала о применении баллистических и противокорабельных ракет, а также более сотни беспилотников.

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Ранее Life.ru рассказывал об устройстве предполагаемой сети убежищ Зеленского. Центральным объектом в ней называют ЧЗ-417 — советский подземный комплекс, рассчитанный на длительную автономную работу.

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Марина Фещенко
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