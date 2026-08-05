Шахтёр больше года прятал семью в бункере под Родинским, спасаясь от ТЦК

Пятидесятилетний Сергей больше года скрывался с семьёй в самодельном бункере под городом Родинское в ДНР. Всё это время он ждал ухода ВСУ и прихода российских сил, сообщает Mash.

Обустроенный Сергеем бункер. Видео © Telegram / Mash

Мужчина долгие годы жил под Покровском. Покинуть опасную территорию не позволяли больная тёща и угроза насильственной мобилизации со стороны ТЦК. Тогда Сергей выкопал яму и обустроил в ней укрытие — сказались два десятилетия работы мастером бригады шахтных ремонтников. Вместе с ним под землёй оставались супруга, двое сыновей и пожилая мать жены.

Спустя восемь месяцев провизия закончилась. Главе семейства приходилось выбираться за едой среди руин под артиллерийскими обстрелами. Чтобы хоть чем-то занять себя, домочадцы четыре месяца собирали модель корабля, обнаруженную во время одной из вылазок. Позже тёща Сергея скончалась.

Населённый пункт трижды переходиёл из рук в руки. После того как подразделения ВСУ были оттеснены, российские бойцы эвакуировали 54 человека, включая Сергея с женой и сыновьями. Сейчас бывший шахтёр находится в Донецке, оформляет пенсионные документы и не хочет перебираться в пункт временного размещения в Вологде, намереваясь остаться в Донбассе и трудиться по профессии. Его историю поведал товарищ, с которым они познакомились в онлайн-шутере ещё в 2014 году.

В Раде оценивают количество уклонистов примерно в миллион мужчин и подчёркивают, что эти люди наносят ущерб экономике страны. Кроме того, миллионы граждан не обновили военно-учётные данные, поэтому украинскому руководству на них нельзя рассчитывать. Звучат даже предложения освободить от призыва тех, кто не желает служить, чтобы вернуть этих людей в легальную занятость и снизить нагрузку на экономику.