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4 августа, 07:41

Более 6,3 тысячи украинцев въехали в Белоруссию за июль 2026 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OneWellStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OneWellStudio

За июль 2026 года в Белоруссию прибыли свыше 6,3 тысячи граждан Украины. Такие данные опубликовала пресс-служба Государственного пограничного комитета республики.

Непосредственно украинско-белорусскую границу пересекли три человека. Основной поток шёл транзитом через сопредельные страны ЕС. Почти 5,4 тысячи украинцев въехали через Польшу, ещё 859 человек проследовали через Литву и 47 — через Латвию.

С начала года общее число прибывших с украинской территории достигло 51 231 человека. В погранкомитете продолжают фиксировать стабильный приток граждан соседнего государства.

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К слову, украинские мужчины призывного возраста за границей теперь обязаны предъявлять электронный военно-учётный документ для получения консульских услуг. Консулы будут проверять действительность сведений через систему «е-Консул», которая взаимодействует с Единым реестром призывников, военнообязанных и резервистов в реальном времени. Если документ окажется недействительным или не соответствующим требованиям, в совершении консульского действия могут отказать. Ограничение распространяется на процедуры, для которых наличие актуальных данных является обязательным.

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Юрий Лысенко
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