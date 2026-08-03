Украинцам начали отказывать в консульских услугах за рубежом

Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, должны будут предъявлять электронный военно-учётный документ при обращении за консульскими услугами. Новые правила закреплены постановлением правительства Украины № 981.

Проверять действительность сведений консулы станут через систему «е-Консул». Она будет в режиме реального времени взаимодействовать с Единым реестром призывников, военнообязанных и резервистов.

Если документ окажется недействительным или не будет соответствовать установленным требованиям, в совершении консульского действия могут отказать. Ограничение коснётся процедур, для которых наличие актуальных данных является обязательным.

Постановление также вводит механизм автоматической постановки на воинский учёт граждан, находящихся за пределами страны. Это произойдёт, если во время обращения выяснится, что сведений о мужчине нет в государственном реестре.

После внесения данных система сформирует электронный военно-учётный документ. Проходить военно-врачебную комиссию для такой регистрации не потребуется. Таким образом, получение консульских услуг за рубежом теперь фактически связывается с наличием актуальной информации о мужчине в системе воинского учёта.

Ранее Life.ru сообщал, что на Украине продлили мобилизацию до 31 октября 2026 года. Ограничения продолжают действовать в отношении военнообязанных мужчин, а за необновление учётных данных предусмотрены штрафы и другие меры.