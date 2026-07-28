Российская разведка, вероятно, пытается установить точное местонахождение Владимира Зеленского, однако его постоянные перемещения осложняют задачу. Такое мнение в беседе с «Царьградом» высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

Поводом для обсуждения стали массированные атаки украинских беспилотников на российские регионы. На этом фоне вновь возник вопрос, почему удары не наносятся непосредственно по центрам принятия решений.

По словам Баранца, Зеленский регулярно перемещается между Киевом, военными объектами и подземными укрытиями, в том числе по ночам.

«Наша разведка давно установила, что Зеленский не проводит больше двух часов на одном месте в своём подземелье», — заявил эксперт.

Он добавил, что наносить удары по пустующим административным зданиям бессмысленно. Днём там, по его утверждению, могут оставаться лишь охрана и технический персонал, поэтому военным необходимо прежде всего получить точные разведданные.

Кроме Зеленского, в публикации упоминается новый главком ВСУ Михаил Драпатый, ранее выступавший с резкими заявлениями в адрес России и жителей Донбасса.

Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского заявила, что Украина не увидит мирного неба, пока он остаётся у власти. По её словам, его правление приведёт страну лишь к упадку, исключая для неё любые шансы на евроинтеграцию, системные преобразования и восстановление экономики.