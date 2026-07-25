Украина не придёт к миру, пока у власти остаётся Владимир Зеленский. Об этом написала в соцсети X бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель

В своём заявлении Мендель выразила мнение, что президентство Зеленского приведёт Незалежную лишь к упадку, исключая для неё любые шансы на евроинтеграцию, системные преобразования и восстановление экономики.

«Кроме того, Украина не сможет достичь мира при Зеленском, человеке, который извлекает выгоду из войны» — заключила она.

А ранее Владимир Зеленский заявил, что этой зимой Украина либо выйдет на переговоры с Россией, либо столкнётся с новым витком боевых действий. По его словам, предстоящая зима станет своего рода развилкой, к которой может определиться дальнейший сценарий противостояния. Приоритетом для Украины он назвал сохранение устойчивости линии фронта, а также отметил, что Киев рассчитывает добиться условий для начала диалога.