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25 июля, 15:04

«Извлекает выгоду из войны»: Мендель отвергла возможность мира при Зеленском

Экс-пресс-секретарь Зеленского заявила, что мира на Украине при нём не будет

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украина не придёт к миру, пока у власти остаётся Владимир Зеленский. Об этом написала в соцсети X бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель

В своём заявлении Мендель выразила мнение, что президентство Зеленского приведёт Незалежную лишь к упадку, исключая для неё любые шансы на евроинтеграцию, системные преобразования и восстановление экономики.

«Кроме того, Украина не сможет достичь мира при Зеленском, человеке, который извлекает выгоду из войны» — заключила она.

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А ранее Владимир Зеленский заявил, что этой зимой Украина либо выйдет на переговоры с Россией, либо столкнётся с новым витком боевых действий. По его словам, предстоящая зима станет своего рода развилкой, к которой может определиться дальнейший сценарий противостояния. Приоритетом для Украины он назвал сохранение устойчивости линии фронта, а также отметил, что Киев рассчитывает добиться условий для начала диалога.

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Вероника Бакумченко
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