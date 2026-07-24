Зеленский назвал место, в котором готов подписать мир с Россией
Зеленский готов подписать мир с Россией в Овальном кабинете или Мар-а-Лаго
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Владимир Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией на территории Соединённых Штатов Америки. Соответствующее заявление он сделал в комментарии украинским СМИ, уточнив, что выбор конкретной площадки остаётся за американским лидером.
«Я готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения», — заявил Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский утвердил новые законы о продлении военного положения и общей мобилизации на Украине. Срок продления — 90 дней, до 31 октября 2026 года. За военное положение отдали голоса 313 депутатов, за мобилизацию — 311.
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