Глава МИД Украины анонсировал серьёзную динамику в переговорах с Россией

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о возможных серьёзных изменениях в переговорном процессе между Москвой и Киевом. По его словам, в ближайшие дни могут появиться новые события, связанные с мирными переговорами.

«Пока не раскрываю деталей, но следите за новостями, в ближайшие дни вы станете свидетелями серьёзной динамики в мирных переговорах», — сказал Сибига на пресс-конференции в Киеве.

Министр призвал общественность следить за официальными сообщениями, однако не уточнил, о каких именно шагах идёт речь. Заявление прозвучало во время совместной пресс-конференции Сибиги с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Глава МИД Украины Андрей Сибига уже не первый раз делает заявления о возможном ускорении переговорного процесса. Ранее Life.ru писал, что Сибига говорил о наличии «импульса» в мирных переговорах с Россией, однако тогда не уточнял, какие именно шаги могут приблизить урегулирование. До этого украинский министр также заявлял о возможных форматах будущих договорённостей. В частности, Life.ru сообщал, что Сибига говорил о двух соглашениях, которые могут быть подписаны при урегулировании конфликта.