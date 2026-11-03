Стремление совмещать материнство и карьеру без достаточной поддержки может быстро привести к выгоранию, усталости и психологическим трудностям. Об этом на конгрессе «Национальное здравоохранение» заявила врач-психотерапевт, специалист НМИЦ психиатрии и неврологии имени Бехтерева Анастасия Трещевская.

Психотерапевт объяснила, какая поддержка нужна работающим женщинам. Видео © Life.ru

По её словам, современные женщины не хотят выбирать между семьёй и профессиональной реализацией. Чтобы совмещать эти роли, важна помощь не только близких, но и работодателя, коллектива, женских сообществ и общественных организаций.

Среди конкретных мер Трещевская назвала гибкий график, бережное общение и возможность плавно вернуться к работе после декрета. Женщине важно понимать, что её профессиональные навыки по-прежнему ценят и на прежнем месте её ждут.

«Очень важно, когда вообще среди коллег есть мамы и папы. Потому что они тоже когда-то были мамой и папой в первый раз и они здорово поддерживают своих коллег», — отметила психотерапевт.

На конгрессе также обсуждалась помощь матерям и жёнам участников СВО. В качестве примера Трещевская привела проект «День героев», в рамках которого женщины проходят углублённую диспансеризацию с участием врача-психотерапевта. Задача — своевременно заметить трудности, при необходимости направить пациентку к профильным специалистам и рассказать о доступных в регионе мерах профилактики.

Ранее в Общественной палате предложили ввести «совместный» декрет для помощи молодым мамам. Инициатива предусматривает возможность для работающих отцов и бабушек брать отпуск по уходу за ребёнком, пока мать ещё находится в отпуске по беременности и родам. Автор предложения Сергей Рыбальченко отмечал, что такая поддержка особенно нужна при рождении второго или третьего ребёнка.