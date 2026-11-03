Максимальное пособие по беременности и родам в России в 2027 году составит около 1,1 миллиона рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

«Максимальная сумма пособия по беременности и родам у нас в следующем году составит 1,1 миллиона рублей», — сказал глава фонда.

Речь идёт о выплате за стандартный отпуск продолжительностью 140 календарных дней. В 2026 году её верхняя планка составляет 955,8 тысячи рублей, уточняли в Минтруде.

Работающим женщинам пособие рассчитывают исходя из среднего заработка за два предыдущих календарных года. Оно составляет 100% среднего заработка с учётом установленного предела. Поэтому фактическая сумма зависит от дохода сотрудницы.

Ранее Life.ru рассказывал, что в 2027 году также вырастут другие выплаты семьям с детьми. По словам министра труда Антона Котякова, единовременное пособие при рождении ребёнка увеличится до 30,4 тысячи рублей, а максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком для работающих родителей достигнет 95,5 тысячи рублей.