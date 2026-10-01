До 1,1 млн за декрет и 30,4 тысячи при рождении: Как вырастут выплаты семьям в 2027 году

Единовременное пособие при рождении ребёнка в России в 2027 году увеличится до 30,4 тысячи рублей. Новые размеры выплат семьям с детьми назвал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Заметно вырастут и максимальные страховые пособия для работающих родителей. Выплата по беременности и родам превысит 1,1 млн рублей, а ежемесячное пособие по уходу за ребёнком достигнет 95,5 тысячи рублей.

Материнский капитал на первого ребёнка планируется увеличить до 778,5 тысячи рублей. Если семья ранее не получала эту меру поддержки на первенца, при рождении второго ребёнка сумма превысит миллион рублей.

Проиндексировать маткапитал намерены с 1 февраля 2027 года по уровню фактической инфляции. Сейчас её предварительный размер оценивается в 6,8%.

Средства материнского капитала по-прежнему можно направлять, в частности, на улучшение жилищных условий, образование детей, товары и услуги для детей с инвалидностью или формирование пенсионных накоплений.

О сроках следующей индексации социальных выплат Котяков рассказывал ещё в конце сентября. Материнский капитал и единовременное пособие при рождении ребёнка планируется увеличить с 1 февраля по фактической инфляции, тогда как выплаты, связанные с прожиточным минимумом, изменятся уже с начала года.