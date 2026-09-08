«И много виселиц»: Стрикленд призвал к революции в США

Действующий чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд призвал к революции в США. В публикации в соцсети X он раскритиковал американских лидеров и заявил, что страну превратили в государство тотальной слежки с камерами и Национальным агентством безопасности.

«Должна произойти революция. Это единственное, что всё исправит. И много виселиц», — написал боец.

Это не первое скандальное заявление Стрикленда. В 2023 году он предложил лишить женщин права голоса, объяснив это тем, что они слишком «сострадательны, чтобы управлять функционирующим обществом». Его слова тогда вызвали критику со стороны общественности и коллег.

В июне спортсмен оказался в центре внимания во время турнира UFC Freedom 250 у Белого дома. Стрикленд пришёл в фан-зону без приглашения, после чего сотрудники служб безопасности вывели его с территории. Сам боец утверждал, что его не допустили к мероприятию из-за критики президента США Дональда Трампа, однако глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Стрикленда не банили, а просто не приглашали.

На счету Стрикленда 38 профессиональных боёв, в которых он одержал 31 победу. В мае 2026 года он победил Хамзата Чимаева раздельным решением судей и во второй раз завоевал чемпионский пояс UFC.