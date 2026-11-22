Предстоящий саммит Евросоюза и стран Западных Балкан в Брюсселе пройдёт без Белграда. Исполняющий обязанности президента страны, председатель Народной скупщины Александара Чупича не поедет на мероприятие. О его решении сообщили в постоянной делегации ЕС в Сербии.

«Господин Чупич выразил сожаление в связи с тем, что не сможет принять участие в саммите ЕС и Западных Балкан на следующей неделе», — заявили в делегации.

В разговоре с европейскими дипломатами Чупич подчеркнул, что Белград по-прежнему считает развитие отношений с Евросоюзом и проведение фундаментальных реформ своими приоритетами.

Ранее Life.ru сообщал о планах движения «Студенческий список» провести референдум о вступлении Сербии в ЕС. Представители объединения, победившего на парламентских выборах, допустили проведение голосования в ближайшие два-три года. При этом движение пока не решило, будет ли призывать граждан поддержать членство в Евросоюзе. Даже положительный результат референдума не гарантирует быстрого вступления — стране предстоят масштабные реформы.