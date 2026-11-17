«Форпост НАТО на Балканах»: Для чего ЕС пытается лишить Сербию независимости
Политолог Самонкин: ЕС требует санкций от Сербии, чтобы вытеснить РФ с Балкан
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За требованием Евросоюза ввести санкции против Москвы стоит стремление лишить Россию влияния на Балканах, считает председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин. По его мнению, Брюссель хочет, чтобы Белград следовал решениям ЕС в вопросах, которые пока решает самостоятельно.
Сербия — кандидат на вступление в Евросоюз, и от неё ждут постепенного сближения с внешней политикой объединения. С 2022 года это касается и ограничений против России. В ноябре Еврокомиссия вновь призвала Белград изменить курс, напомнил политолог.
«В понимании элит ЕС не должно быть никакого влияния России на Балканах. В идеале превратить этот регион в форпост НАТО», — заявил собеседник NEWS.ru, уточнив, что Белград пока не готов уступить Брюсселю.
Напомним, победивший на парламентских выборах в Сербии «Студенческий список» предложил вынести вопрос о вступлении страны в Евросоюз на референдум. Представительница движения Ана Димитриевич допустила, что сербы смогут проголосовать через два-три года. Точную дату она не назвала.