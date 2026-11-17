За требованием Евросоюза ввести санкции против Москвы стоит стремление лишить Россию влияния на Балканах, считает председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин. По его мнению, Брюссель хочет, чтобы Белград следовал решениям ЕС в вопросах, которые пока решает самостоятельно.

Сербия — кандидат на вступление в Евросоюз, и от неё ждут постепенного сближения с внешней политикой объединения. С 2022 года это касается и ограничений против России. В ноябре Еврокомиссия вновь призвала Белград изменить курс, напомнил политолог.

«В понимании элит ЕС не должно быть никакого влияния России на Балканах. В идеале превратить этот регион в форпост НАТО», — заявил собеседник NEWS.ru, уточнив, что Белград пока не готов уступить Брюсселю.