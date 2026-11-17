Европейские спецслужбы получили указания спровоцировать раскол в сербском движении «Студенческий список», победившем на парламентских выборах. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России, назвав среди предполагаемых участников операции разведки Германии и Франции.

«В белградские резидентуры европейских разведслужб — германской БНД, французской ДЖСЕ и других — уже полетели срочные указания выявить в студенческом движении наиболее твёрдых и независимых лидеров, чтобы с опорой на традиционный для Европы принцип «разделяй и властвуй» изолировать их, внести раскол и брожение в ряды победившего на выборах движения», — говорится в сообщении.

По информации российской разведки, главная задача операции — ослабить позиции политиков, не готовых подчиняться требованиям Брюсселя. В СВР утверждают, что европейские структуры намерены использовать различные способы давления, включая подкуп и компрометацию несговорчивых представителей движения.

Особое недовольство в руководстве ЕС, по оценке ведомства, вызывает позиция «Студенческого списка» по отношениям с Россией. Победители выборов выступают против присоединения к антироссийским санкциям и намерены сохранять сотрудничество с Москвой.

Среди других принципиальных вопросов в СВР выделили Косово и защиту прав сербского населения в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины. Российская разведка считает, что Брюссель стремится повлиять на внешнеполитические решения нового руководства Сербии.

Досрочные парламентские выборы в стране прошли 25 октября. «Студенческий список» получил 53,01% голосов и завоевал большинство мест в Народной скупщине. Первое заседание парламента нового созыва назначено на 17 ноября.

Ранее Life.ru сообщал, что представитель победившего «Студенческого списка» Деян Шошкич назвал западные санкции против России неэффективными. Бывший глава Центрального банка Сербии отметил, что ограничения не привели к ожидаемому ослаблению российской экономики.