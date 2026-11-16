Власти Сербии отказались от строительства роскошного гостиничного комплекса компании зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера на месте бывшего здания Генерального штаба Югославии в Белграде. О расторжении соглашения сообщает сербское издание Vreme со ссылкой на источник в правительстве страны.

По информации журналистов, Сербия и принадлежащая Кушнеру компания Atlantic Incubation Partners LLC договорились прекратить сотрудничество без взаимных финансовых претензий. Это должно избавить Белград от возможного арбитражного разбирательства и штрафов. Министр строительства Александра Софрониевич также подтвердила отказ от проекта.

Соглашение подписали в мае 2024 года. На месте разрушенного во время бомбардировок НАТО 1999 года здания Генштаба планировалось возвести элитный комплекс с отелем, казино и жилыми помещениями. По данным журналистов, Сербия обязалась за собственный счёт снести постройки и бесплатно предоставить инвестору земельный участок на 99 лет.

Кроме того, власти должны были снять с объекта статус культурного наследия. Если бы условия не выполнили в установленный срок, компания Кушнера могла потребовать компенсацию до 50 миллионов евро.

Проект вызвал массовые протесты жителей Белграда и возражения специалистов по охране памятников. Несмотря на это, правительство лишило бывший Генштаб охранного статуса. Позднее прокуратура заявила, что соответствующее решение могло быть принято на основании поддельного документа.

На фоне скандала обвинения в злоупотреблении служебным положением предъявили министру культуры Сербии Николе Селаковичу и ещё трём чиновникам. Все фигуранты отрицают вину. Следующее судебное заседание назначено на 23 ноября. Ранее Кушнер уже объявлял о выходе из проекта.

Ранее Life.ru сообщал, что компания Дональда Трампа Trump Organization планирует построить в столице Грузии 70-этажный небоскрёб Trump Tower. Здание, которое должно стать самым высоким в стране, разместится рядом с Центральным парком Тбилиси. Внутри предусмотрены квартиры, магазины и рестораны. Проект разработает международная архитектурная компания Gensler при участии грузинских застройщиков. Примечательно, что ещё в 2012 году Trump Organization собиралась реализовать аналогичный проект в Грузии, однако впоследствии отказалась от этих планов из-за опасений конфликта интересов.