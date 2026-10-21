И звёздная мама не поможет: Дочь Бекхэмов взбунтовалась из-за запрета краситься в школу

15-летняя дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов Харпер попросила знаменитую маму разобраться со школьным запретом на макияж, но неожиданно получила отказ. Девушка возмутилась тем, что учителя не разрешают ей пользоваться косметикой, хотя сама она уже готовится запустить собственный бьюти-бренд. О семейном споре Виктория рассказала в интервью для рубрики Commuter Beauty американского шоу Today.

По словам бывшей участницы Spice Girls, Харпер с детства увлекается косметикой и отлично умеет делать естественный макияж. Поэтому школьные правила стали для неё настоящим разочарованием. Девушка даже попыталась привлечь к решению проблемы влиятельную маму.

«Она спросила: «Они не хотят, чтобы я выглядела как можно лучше? Мама, ты не можешь позвонить в школу?» А я ответила: «Не могу, Харпер», — поделилась Виктория.

Впрочем, начинающую бизнес-леди волнует не только школьный макияж. Харпер работает над собственной косметической маркой Harlo by Harper. Причём к делу девушка подходит серьёзно: ранее Виктория рассказывала, что дочь даже подготовила презентацию для родителей, чтобы убедить их поддержать запуск бренда.

Однако на пути к собственной бьюти-империи возникли трудности. Американское ведомство по патентам и товарным знакам предварительно отказало в регистрации названия Harlo by Harper из-за сходства с уже существующей маркой Harlo. Представители девушки могут оспорить решение. При этом в Великобритании регистрация бренда прошла успешнее.

Сама Виктория поддерживает интерес дочери к индустрии красоты, но считает, что торопиться с бизнесом не стоит. Харпер ещё предстоят школьные экзамены, а до полноценного запуска собственного дела у неё есть время. И, судя по истории с макияжем, даже дочери знаменитого футболиста и успешной предпринимательницы приходится соблюдать школьные правила.

Ранее Life.ru рассказывал, что Харпер Бекхэм раскритиковали за появление на публике в откровенном платье из гардероба матери. Девушку заметили на отдыхе на Ибице в наряде с глубоким декольте. Часть пользователей сочла, что подобная одежда не подходит подростку, и раскритиковала Викторию за выбор дочери.