В Австралии 66-летнюю Рейлин Полимиадис признали виновной в убийстве обоих родителей с помощью инсулина. Присяжные вынесли вердикт после многомесячного разбирательства, сообщает The Guardian.

Жертвами преступлений стали Бренда и Линтон Андерсон, которым на момент смерти было по 94 года. Женщина страдала диабетом первого типа и пользовалась инсулином, тогда как её родители диабетиками не были. Мать скончалась в марте 2022 года, а отец — в мае 2023-го.

Первое преступление произошло, когда Бренда находилась в больнице после падения и травмы позвоночника. Женщина шла на поправку и готовилась к выписке, однако после посещения дочери медсёстры обнаружили её практически без сознания.

Спустя 14 месяцев погиб отец обвиняемой. К тому времени пожилой мужчина жил один, а его четверо детей по очереди оставались с ним на ночь. Через два часа после ухода Полимиадис сиделка обнаружила пенсионера без сознания. Причиной смерти стало отравление инсулином.

Одним из ключевых свидетелей выступил бывший возлюбленный подсудимой Иэн Эдвард Уилкорт. По его словам, женщина называла инсулин «идеальным орудием убийства». Кроме того, полиция получила аудиозапись, на которой Полимиадис, предположительно, признавалась Богу в содеянном, находясь одна в автомобиле.

Прокуратура допускала, что женщина могла руководствоваться желанием избавить родителей от переезда в дом престарелых, против которого те категорически возражали. Защита отрицала её причастность к убийствам и оспаривала трактовку аудиозаписей.

Присяжным потребовалось менее пяти часов для вынесения единогласного вердикта. После его оглашения Полимиадис заключили под стражу. Ей грозят два пожизненных срока, следующее судебное заседание назначено на 16 декабря.

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