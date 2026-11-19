В Ростовской области 36-летний мужчина признался в убийстве собственных родителей после семейного конфликта. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Подозреваемый в убийстве родителей в Новочеркасске дал признание. Видео © Telegram / Ростовский Следком

По версии следствия, трагедия произошла 15 ноября в Новочеркасске. Между мужчиной и его отцом вспыхнула ссора, в ходе которой подозреваемый, как считают правоохранители, лишил жизни обоих родителей.

Тела 60-летнего мужчины и его 59-летней супруги обнаружили спустя два дня в частном доме на улице 8 Марта. У погибших выявили признаки насильственной смерти.

В ходе допроса сын супружеской пары признал причастность к преступлению и рассказал следователям об обстоятельствах случившегося.

По ходатайству следствия суд заключил подозреваемого под стражу. Согласно судебному решению, мужчина останется в СИЗО до 16 января 2027 года.

Уголовное дело расследуется по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух лиц. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.