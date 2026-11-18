Серийный маньяк держал в плену восьмилетнюю девочку и заставил её смотреть на убийство младшего брата после расправы над остальными членами семьи. Ребёнок провёл в заточении 47 дней, прежде чем его удалось спасти благодаря внимательной официантке. Историю преступления, произошедшего в США в 2005 году, рассказало издание Need To Know.

Трагедия произошла в штате Айдахо. Серийный убийца Джозеф Эдвард Дункан проник в дом семьи Гроен, вооружившись обрезом и молотком. Он связал находившихся внутри людей и потребовал деньги. Получив отказ, преступник расправился с матерью девочки Брендой, её партнёром Марком Маккензи и 13-летним сыном Слейдом. Восьмилетняя Шаста слышала происходящее и видела отдельные эпизоды нападения.

После убийства Дункан похитил девочку и её девятилетнего брата Дилана. Детей он увёз в национальный лес Лоло в штате Монтана, где удерживал связанными в палатке. Спустя несколько недель преступник убил мальчика на глазах у сестры, а затем пригрозил расправиться и с ней, предложив самостоятельно выбрать способ смерти.

Однако Шасте удалось убедить похитителя оставить её в живых. Позднее девочка уговорила мужчину вернуться в родной город Кёр-д’Ален, чтобы показать ему свою школу и знакомые места. Уже 2 июля они зашли в местный ресторан Denny's, где официантка Эмбер Дин узнала ребёнка по сообщениям о пропаже и незаметно вызвала полицию.

Преступника задержали прямо в заведении. Впоследствии Дункана признали виновным в нескольких убийствах и приговорили к пожизненному заключению и смертной казни. Однако наказание не успели привести в исполнение: в марте 2021 года маньяк умер в тюрьме от рака мозга.

Спустя годы Шаста рассказала, что пережитое продолжало влиять на её жизнь даже после освобождения. Она долго боролась с психологическими последствиями плена и чувством вины за гибель брата. Позднее женщина создала собственную семью, стала матерью и поделилась воспоминаниями в книге о своём спасении.

Ранее Life.ru рассказывал о семи женщинах, которым удалось выжить после нападений серийных убийц. Среди них — Мэри Винсент, спасшаяся после жестокого нападения в Калифорнии, и Кристалл Сурлс, которая в десятилетнем возрасте пережила нападение маньяка Томми Селлса. Их показания впоследствии помогли правоохранителям восстановить обстоятельства преступлений.