ДНК связала Теда Банди с убийством 17-летней девушки спустя 52 года

Американские следователи раскрыли убийство 17-летней Мелиссы Энн Смит, которое оставалось нераскрытым более полувека. Современная ДНК-экспертиза позволила установить причастность к преступлению одного из самых известных серийных убийц США — Теда Банди. О результатах расследования власти штата Юта объявили 27 октября, ровно через 52 года после обнаружения тела девушки, передаёт CNN.

Мелисса исчезла 18 октября 1974 года после посещения заведения в городе Мидвейл. Спустя девять дней охотник обнаружил её тело в лесистой местности округа Саммит. Следователи изучали обстоятельства гибели подростка, однако десятилетиями не могли официально назвать убийцу.

Перелом в расследовании произошёл благодаря сохранившимся биологическим уликам. Эксперты сопоставили генетические материалы из дела Мелиссы с образцами, связанными с гибелью другой 17-летней девушки — Лоры Энн Эйм, также убитой в Юте в 1974 году.

Причастность Банди к убийству Эйм правоохранители подтвердили в апреле 2026 года. После этого специалисты смогли сравнить результаты двух экспертиз и обнаружили совпадение генетических профилей. Дополнительную проверку провели с использованием образцов ДНК самого серийного убийцы.

Прокурор округа Саммит Маргарет Олсон заявила, что вывод следствия основан не только на анализе ДНК. По её словам, специалисты также сопоставили обстоятельства преступления с известными действиями Банди, учитывая характер нападения, возможный мотив и наличие у него возможности совершить убийство.

«Эти ДНК-доказательства в сочетании с характером преступления, мотивом, способом действий и возможностью его совершения устанавливают, что Тед Банди ответственен за убийство Мелиссы Энн Смит», — заявила Олсон.

Установить эту связь удалось спустя десятилетия благодаря развитию криминалистики. Современные методы позволяют исследовать даже небольшие и повреждённые биологические образцы, которые раньше не давали следствию достаточной информации.

Теперь дело Мелиссы официально закрыто. Самого преступника привлечь к ответственности за её смерть уже невозможно: Банди казнили на электрическом стуле во Флориде в 1989 году после вынесения смертного приговора за другие убийства.

Перед казнью маньяк признался примерно в 30 убийствах женщин и девушек, совершённых в разных штатах США. При этом установить все обстоятельства его преступлений правоохранителям так и не удалось, а некоторые признания остались без подтверждения.

Ранее Life.ru рассказывал, что серийных убийств в России стало заметно меньше по сравнению с 1990-ми и 2000-ми годами, хотя поиск преступников, совершавших нападения много лет назад, продолжается. По словам криминалиста Следственного комитета Натальи Масловой, раскрывать такие дела помогают видеонаблюдение, современные методы анализа улик и специальное подразделение, которое с 2014 года участвовало в расследовании более 50 преступных серий, объединивших свыше 400 эпизодов. С 2026 года к работе подключили и искусственный интеллект: нейросеть изучает материалы уголовных дел и ищет совпадения между преступлениями, совершёнными в разных регионах страны.