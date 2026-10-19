Эпоха кровавых девяностых уходит: В СК рассказали о сокращении числа маньяков в России

Маньяков в России становится меньше, однако следователи продолжают искать серийных преступников по всей стране, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Об этом в интервью kp.ru рассказала старший следователь-криминалист Криминалистического центра СК России Наталья Маслова.

По её словам, количество серийных убийств сократилось по сравнению с 1990-ми и 2000-ми годами. Специалист связывает это в том числе с развитием систем безопасности, видеонаблюдения и современных методов расследования. При этом следователи чаще сталкиваются с сериями преступлений сексуального характера, жертвами которых нередко становятся несовершеннолетние.

Для поиска таких преступников в Следственном комитете действует специальное подразделение из пяти сотрудников. С 2014 года при его участии удалось раскрыть более 50 серий, объединяющих свыше 400 эпизодов. Криминалисты собирают сведения из разных регионов, сопоставляют обстоятельства преступлений и повторно изучают старые улики.

С 2026 года к этой работе подключили искусственный интеллект. Нейросеть анализирует материалы уголовных дел и помогает находить сходства между преступлениями, совершёнными в разных частях страны. Причём первые результаты уже есть.

«Уже есть случаи, когда выявленные ИИ серии при перепроверке человеком подтверждались», — рассказала Маслова.

Однако окончательные выводы по-прежнему делают следователи. Искусственный интеллект лишь указывает на возможные связи между эпизодами, после чего специалисты самостоятельно проверяют материалы. По словам криминалиста, передавать нейросетям всю служебную документацию пока не позволяют в том числе требования информационной безопасности.

Помогают раскрывать старые преступления и генетические исследования. Так, при поиске бугурусланского маньяка Сергея Карпука анализ биоматериала позволил предположить, что у преступника голубые глаза и светлые волосы с рыжиной. В 2026 году мужчину приговорили к 18 годам заключения за убийства шести женщин. При этом Маслова не исключила, что следователям предстоит установить и другие эпизоды.

Ранее Life.ru рассказывал о попытке алтайского маньяка Виталия Манишина добиться оправдания. В августе 2026 года осуждённый за убийства 11 женщин подал кассационную жалобу на приговор, по которому получил 25 лет заключения. Преступления были совершены с 1989 по 2000 год, среди жертв оказались пять абитуриенток Алтайского государственного технического университета. В феврале апелляционный суд уже оставил приговор без изменений. Ещё одним примером расследования давних преступлений стало дело маньяка-душителя Владимира Миргорода. В декабре 2025 года суд оставил в силе его второй пожизненный срок за 16 убийств, совершённых в начале 2000-х.