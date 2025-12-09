Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 08:10

Суд оставил в силе пожизненный срок маньяку-душителю Миргороду

Маньяк Владимир Миргород по кличке Душитель. Обложка © Wikipedia

Маньяк Владимир Миргород по кличке Душитель. Обложка © Wikipedia

Мосгорсуд признал законным приговор, вынесенный серийному убийце Владимиру Миргороду, ранее уже осуждённому на пожизненный срок. Суд оставил без изменений решение Головинского районного суда, который приговорил Миргорода к пожизненному лишению свободы за убийства 15 женщин и одного мужчины, а также покушение на убийство женщины, сопряжённое с изнасилованием и иными насильственными действиями сексуального характера.

Приговор основан на совокупности доказательств, подтверждающих, что Миргород совершил серию преступлений в период с 2000 по 2004 год. Он заманивал своих жертв в безлюдные места, предлагая подвезти их или выпить спиртное, после чего совершал нападения, сопровождавшиеся насилием и убийствами.

Стало известно, сможет ли душитель Исупов выйти на свободу из-за паралича
Стало известно, сможет ли душитель Исупов выйти на свободу из-за паралича

Напомним, ранее московский суд приговорил Миргорода ко второму пожизненному сроку. Душитель виновен в смерти 16 человек. Он знакомился со своими жертвами на улице, предлагал им выпить, а затем в безлюдных местах насиловал их и убивал. Его излюбленный способ убийства — удушение предметом одежды.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar