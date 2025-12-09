Суд оставил в силе пожизненный срок маньяку-душителю Миргороду

Мосгорсуд признал законным приговор, вынесенный серийному убийце Владимиру Миргороду, ранее уже осуждённому на пожизненный срок. Суд оставил без изменений решение Головинского районного суда, который приговорил Миргорода к пожизненному лишению свободы за убийства 15 женщин и одного мужчины, а также покушение на убийство женщины, сопряжённое с изнасилованием и иными насильственными действиями сексуального характера.

Приговор основан на совокупности доказательств, подтверждающих, что Миргород совершил серию преступлений в период с 2000 по 2004 год. Он заманивал своих жертв в безлюдные места, предлагая подвезти их или выпить спиртное, после чего совершал нападения, сопровождавшиеся насилием и убийствами.