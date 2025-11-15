Россия и США
15 ноября, 12:39

Стало известно, сможет ли душитель Исупов выйти на свободу из-за паралича

Серийный убийца Исупов. Обложка © SHOT

Серийного убийцу Виталия Исупова, который вместе с сыновьями намеревался добиться досрочного освобождения, разбил паралич в местах лишения свободы. Как пояснил адвокат и бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия, для освобождения по состоянию здоровья существует утверждённый правительством перечень из 57 заболеваний. Спикер отметил, что этот перечень был существенно расширен в 2017 году.

«В любом случае пожизненно осуждённый человек может претендовать на условно-досрочное освобождение не ранее, чем через 25 лет с начала отбывания наказания», — рассказал Багатурия «Вечерней Москве».

Однако паралич, которым страдает Исупов, в данный перечень не входит. По этой причине осуждённый не может рассчитывать на досрочное освобождение, поскольку его заболевание не признано препятствующим для дальнейшего отбывания наказания.

73-летний «Северо-восточный маньяк» признался в 25 изнасилованиях
Напомним, после трёх перенесённых инсультов преступник оказался в ловушке собственного тела, столкнувшись с частичным параличом и развитием эпилепсии. Несмотря на тяжёлое состояние, Исупов продолжает попытки выйти на свободу. Ранее его ходатайство об УДО уже получало отказ суда. Однако теперь адвокаты и родственники вновь намерены добиваться его освобождения по медицинским основаниям.

Александра Мышляева
