Стало известно, сможет ли душитель Исупов выйти на свободу из-за паралича

Серийного убийцу Виталия Исупова, который вместе с сыновьями намеревался добиться досрочного освобождения, разбил паралич в местах лишения свободы. Как пояснил адвокат и бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия, для освобождения по состоянию здоровья существует утверждённый правительством перечень из 57 заболеваний. Спикер отметил, что этот перечень был существенно расширен в 2017 году.

«В любом случае пожизненно осуждённый человек может претендовать на условно-досрочное освобождение не ранее, чем через 25 лет с начала отбывания наказания», — рассказал Багатурия «Вечерней Москве».

Однако паралич, которым страдает Исупов, в данный перечень не входит. По этой причине осуждённый не может рассчитывать на досрочное освобождение, поскольку его заболевание не признано препятствующим для дальнейшего отбывания наказания.

Напомним, после трёх перенесённых инсультов преступник оказался в ловушке собственного тела, столкнувшись с частичным параличом и развитием эпилепсии. Несмотря на тяжёлое состояние, Исупов продолжает попытки выйти на свободу. Ранее его ходатайство об УДО уже получало отказ суда. Однако теперь адвокаты и родственники вновь намерены добиваться его освобождения по медицинским основаниям.