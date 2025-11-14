Серийный убийца Исупов из «Белого лебедя» просится на свободу после паралича

Жестокий душитель, чья жажда денег привела к гибели целых семей, включая невинного ребенка, теперь сам оказался в ловушке собственного тела. Речь идёт о Виталии Исупове, который, находясь в заключении, добивается условно-досрочного освобождения, будучи парализованным.

Как стало известно SHOT, 59-летний бывший сотрудник милиции, совершивший восемь убийств в Прикамье и Удмуртии, пережил уже три инсульта. Эти события спровоцировали развитие эпилепсии с регулярными припадками и привели к частичной парализации. Осуждённый на пожизненный срок Исупов перемещается по территории колонии «Белый лебедь» в Соликамске исключительно на инвалидной коляске. Хотя его адвокат уже подавал прошение об УДО, оно получило отказ. Тем не менее, учитывая медицинские основания для досрочного выхода по болезни, его сыновья настроены продолжать юридические попытки.

Тем временем администрация ИК приняла меры по обеспечению ухода: парализованному убийце выделили сокамерника, чья единственная задача — помогать ему и незамедлительно вызывать персонал в случае приступа. Этот «помощник» освобождён от любых других работ в колонии.

История Исупова примечательна тем, что человек, работавший старшим оперуполномоченным в ОВД Чайковского, начал свою серийную преступную деятельность спустя шесть лет после увольнения. На его счету — восемь жертв, убитых ради наживы в Пермском крае и Удмуртии. Самое известное преступление — расстрел семьи (мужа, жены и их 9-летней дочери) в ночь на 7 июня 2000 года. Уже тогда, слушая свой приговор, он сидел в кресле, поскольку к моменту суда перенес два инсульта, а третий случился уже в стенах следственного изолятора.

Ранее в зоне спецоперации погиб осужденный за убийство и изнасилование 9-летней девочки в удмуртском селе Шаркан Рудольф Варламов. Местные жители были уверены в невиновности «‎маньяка с самым низким IQ», считая, что он отбыл наказание за другого человека.