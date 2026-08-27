Маньяк Манишин попросил оправдать его после приговора за 11 убийств

Осуждённый за убийства 11 женщин Виталий Манишин, известный как «политеховский маньяк», теперь настаивает на своей невиновности. Он подал кассационную жалобу на 25-летний приговор и попросил суд полностью его оправдать.

Жалоба поступила 27 августа в Калманский районный суд Алтайского края, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. Дата её рассмотрения пока не назначена.

Новая позиция Манишина расходится с той, которую он занимал во время разбирательства. В октябре 2025 года гособвинение сообщало, что в суде мужчина признал вину в совершённых преступлениях и заявил о раскаянии, хотя от подробных показаний отказался.

Следствие установило причастность Манишина к 11 убийствам девушек и женщин, совершённым с 1989 по 2000 год. Среди погибших были пять абитуриенток Алтайского государственного технического университета. Девушкам он предлагал помощь с поступлением, после чего вывозил их в безлюдные места.

1 октября 2025 года суд назначил Манишину 25 лет лишения свободы. Первые семь лет он должен провести в тюрьме, оставшиеся 18 — в исправительной колонии строгого режима. Пожизненное заключение ему не назначили: прокуратура объясняла это истечением сроков давности по части преступлений.

Защита уже пыталась отменить приговор в апелляции, однако в феврале 2026 года Алтайский краевой суд оставил его без изменений.

В начале августа Манишин предпринял ещё одну попытку изменить свою судьбу: Life.ru рассказывал, что осуждённый попросил разрешить ему отправиться на СВО. Соответствующее ходатайство он направил из Енисейской тюрьмы.