Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 августа, 13:45

Маньяк Манишин попросил оправдать его после приговора за 11 убийств

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Осуждённый за убийства 11 женщин Виталий Манишин, известный как «политеховский маньяк», теперь настаивает на своей невиновности. Он подал кассационную жалобу на 25-летний приговор и попросил суд полностью его оправдать.

Жалоба поступила 27 августа в Калманский районный суд Алтайского края, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. Дата её рассмотрения пока не назначена.

Невеста маньяка-кукольника Москвина пошла по его следам и добилась свиданий с ним в психушке
Невеста маньяка-кукольника Москвина пошла по его следам и добилась свиданий с ним в психушке

Новая позиция Манишина расходится с той, которую он занимал во время разбирательства. В октябре 2025 года гособвинение сообщало, что в суде мужчина признал вину в совершённых преступлениях и заявил о раскаянии, хотя от подробных показаний отказался.

Следствие установило причастность Манишина к 11 убийствам девушек и женщин, совершённым с 1989 по 2000 год. Среди погибших были пять абитуриенток Алтайского государственного технического университета. Девушкам он предлагал помощь с поступлением, после чего вывозил их в безлюдные места.

1 октября 2025 года суд назначил Манишину 25 лет лишения свободы. Первые семь лет он должен провести в тюрьме, оставшиеся 18 — в исправительной колонии строгого режима. Пожизненное заключение ему не назначили: прокуратура объясняла это истечением сроков давности по части преступлений.

Супружеский долг убийцы: Юрист объяснил, почему сидящие в колониях маньяки охотно женятся
Супружеский долг убийцы: Юрист объяснил, почему сидящие в колониях маньяки охотно женятся

Защита уже пыталась отменить приговор в апелляции, однако в феврале 2026 года Алтайский краевой суд оставил его без изменений.

В начале августа Манишин предпринял ещё одну попытку изменить свою судьбу: Life.ru рассказывал, что осуждённый попросил разрешить ему отправиться на СВО. Соответствующее ходатайство он направил из Енисейской тюрьмы.

Больше новостей о резонансных уголовных делах, приговорах и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Законы
  • Криминал
  • Происшествия
  • Алтайский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar