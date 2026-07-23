Супружеский долг убийцы: Юрист объяснил, почему сидящие в колониях маньяки охотно женятся

Даже самые жестокие преступники, отбывающие пожизненный срок, имеют неотъемлемое право на близость с законной супругой. Тонкости тюремных свиданий раскрыл адвокат, бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия.

По его словам, для приговорённых к высшей мере существует чёткая градация. Сидящие на строгом режиме могут рассчитывать на одно длительное свидание продолжительностью трое суток и два краткосрочных по четыре часа в год. По мере перевода в обычные, а затем и в облегчённые условия число таких встреч растёт.

Краткосрочные свидания в колониях вроде «Чёрного дельфина» проходят через стекло или решётку, исключая любой физический контакт. А вот с длительными всё иначе: если речь идёт о сожительнице, разрешение зависит от воли начальника учреждения, пояснил адвокат в разговоре с KP.ru.

Однако статус законной жены меняет всё кардинально. Отказать в трёхсуточном свидании с официальной супругой администрация не имеет права.

Эксперт коснулся нашумевшей истории маньяка Александра Пичушкина, на счету которого 49 доказанных убийств. Несколько лет назад в прессе появлялась информация о «невесте битцевского маньяка», но якобы тюремное начальство запретило свадьбу. По закону, как пояснил Багатурия, никто не вправе наложить вето на желание заключённого вступить в брак. Даже при таком резонансе любое обращение в суд немедленно устранило бы все преграды.

Ранее Life.ru рассказывал, что Ильназ Галявиев, отбывающий пожизненный срок за кровавое нападение на казанскую гимназию, женился на 18-летней начинающей журналистке Диане К. из Москвы. Пара познакомилась прямо в зале суда, после чего девушка отправилась к осуждённому на свидание, и в конце мая они оформили отношения в колонии «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке.