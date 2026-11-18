В Новочеркасске Ростовской области расследуют убийство супружеской пары, тела которой обнаружили в частном доме. Погибшими оказались 60-летний мужчина и его 59-летняя жена, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следователи работают на месте двойного убийства в Новочеркасске. Видео © Ростовский Следком

Страшную находку сделали 17 ноября в одном из домовладений на улице 8 Марта. На телах супругов выявили признаки насильственной смерти, после чего к расследованию подключились сотрудники СК.

На место происшествия прибыли следователи и криминалисты областного управления ведомства. Специалисты осмотрели дом и собрали материалы, которые предстоит изучить в ходе расследования.

По факту гибели мужчины и женщины возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух лиц. Назначены судебные экспертизы, которые должны помочь восстановить обстоятельства преступления.

Сейчас следователи совместно с полицией проводят комплекс мероприятий для установления личности человека, причастного к расправе над супругами. Правоохранители также выясняют последовательность событий, предшествовавших их гибели.

Ранее Life.ru сообщал, что в Ростове-на-Дону 49-летний мужчина дал признательные показания по делу об убийстве собственных пожилых родителей. Тело его 73-летней матери обнаружили в квартире на улице Орбитальной, а останки 74-летнего отца нашли в расположенном неподалёку гараже.