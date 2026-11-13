Суд ранее отказался назначать пожизненное лишение свободы 49-летнему Виталию Шатилову, которого теперь подозревают в убийстве собственных родителей в Ростове-на-Дону. При рассмотрении дела об убийстве тёщи одним из смягчающих обстоятельств стало наличие у мужчины двух несовершеннолетних детей. Об этом свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомился ТАСС.

Суд также учёл признание вины, раскаяние, помощь следствию и показания против сообщника. Несмотря на особо опасный рецидив, по делу об убийстве тёщи Шатилову назначили 22 года лишения свободы вместо пожизненного срока.

В 2003 году мужчина уже получил 12 лет колонии за убийство и кражу, однако в 2010-м вышел на свободу условно-досрочно. Позднее он вместе с сообщником убил тёщу ради денег и спланировал нападение на её сестру.

Согласно судебному определению, суд рассматривал возможность пожизненного заключения, но исключил её с учётом совокупности обстоятельств, смягчающих наказание. По делу также проходил второй осуждённый, в отношении которого установили особо опасный рецидив.

11 ноября в Ростове-на-Дону обнаружили останки пожилых супругов Шатиловых. По данным правоохранителей, тело женщины нашли в морозильной камере квартиры, тело мужчины — в гараже рядом с домом. Следственный комитет возбудил дело об убийстве двух человек.

На следующий день их 49-летнего сына задержали в Макеевке. Следователи проверяют его причастность к гибели родителей.

Ранее Life.ru рассказывал, что погибшие супруги перестали выходить на связь ещё в конце сентября. По данным журналистов, сын убеждал родственников, что родители уехали отдыхать в Крым, куда они действительно часто ездили. Близкие заподозрили неладное лишь спустя несколько недель. После обнаружения тел Шатилова объявили в розыск, а 12 ноября задержали в Макеевке на территории ДНР. По предварительным данным, после преступления мужчина некоторое время скрывался в гостинице, затем возвращался в родительскую квартиру.