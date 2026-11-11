В Екатеринбурге прокуратура потребовала приговорить к 25 годам колонии строгого режима 50-летнего бизнесмена Андрея Шевнина, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве двух 13-летних девочек в 1994 году. Преступление удалось раскрыть лишь спустя 30 лет. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Трагедия произошла в ночь на 17 октября 1994 года. По версии следствия, тогда ещё 18-летний Шевнин вместе со своим дядей совершил сексуальное насилие над школьницей в квартире в Екатеринбурге. Опасаясь, что девочка обратится в милицию, мужчины убили её. Вторая школьница знала, с кем уехала её подруга, и могла помочь правоохранителям установить подозреваемых. По материалам дела, её также заманили в квартиру, подвергли насилию и убили. Тела обеих девочек впоследствии обнаружили в лесу на берегу Чусовского озера.

Расследование затянулось на десятилетия. Лишь осенью 2024 года правоохранители задержали предполагаемых участников преступления. Одним из них оказался Шевнин, который за прошедшие годы успел заняться предпринимательством.

Теперь дело рассматривает Ленинский районный суд Екатеринбурга. В ходе прений государственный обвинитель потребовал назначить Шевнину 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина не признал вину в полном объёме. Окончательный приговор пока не вынесен.