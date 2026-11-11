Сын убитой в Новой Москве главврача Марины Каган сам познакомил мать с гражданином Германии Даниэлем К., которого впоследствии задержали по подозрению в её убийстве. Как сообщает Telegram-канал «112», мужчины дружили с 2016 года и вместе играли в компьютерные игры.

По информации канала, после знакомства с семьёй Даниэль обратился к Каган за медицинской помощью. Мужчина жаловался на панические атаки и мигрени, возникшие после смерти его отца.

Постепенно общение врача и пациента переросло в романтические отношения. При этом 60-летняя Каган и её 30-летний возлюбленный предпочитали не афишировать свою связь. По сведениям «112», роман продолжался около года.