Познакомил мать с будущим убийцей: В деле о гибели главврача Каган всплыла новая деталь
Сын убитой главврача Каган сам познакомил мать с подозреваемым в убийстве
Марина Каган. Обложка © «КМ-Клиник»
Сын убитой в Новой Москве главврача Марины Каган сам познакомил мать с гражданином Германии Даниэлем К., которого впоследствии задержали по подозрению в её убийстве. Как сообщает Telegram-канал «112», мужчины дружили с 2016 года и вместе играли в компьютерные игры.
По информации канала, после знакомства с семьёй Даниэль обратился к Каган за медицинской помощью. Мужчина жаловался на панические атаки и мигрени, возникшие после смерти его отца.
Постепенно общение врача и пациента переросло в романтические отношения. При этом 60-летняя Каган и её 30-летний возлюбленный предпочитали не афишировать свою связь. По сведениям «112», роман продолжался около года.
Напомним, 30-летнего гражданина Германии задержали по подозрению в причастности к гибели главврача «КМ-Клиник» Марины Каган. Тело 60-летней женщины обнаружили на лестнице её дома в Новой Москве. Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.