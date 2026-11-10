Гражданина Германии задержали в Москве по подозрению в убийстве главврача частной клиники, тело которой обнаружили в частном доме на территории ТиНАО. Предполагаемый преступник родился в 1996 году, сообщили в столичном Следственном комитете.

30-летний немец является другом сына 60-летней Марины Каган. Личность мужчины установили в рамках расследования обстоятельств насильственной смерти женщины в Новой Москве. Теперь задержанного намерены доставить к следователям для проведения необходимых процессуальных действий.

«В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — сообщили в ведомстве.