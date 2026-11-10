За убийство главврача частной клиники в Москве задержан друг её сына — 30-летний немец
Задержан подозреваемый в убийстве главврача частной клиники в Москве
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Гражданина Германии задержали в Москве по подозрению в убийстве главврача частной клиники, тело которой обнаружили в частном доме на территории ТиНАО. Предполагаемый преступник родился в 1996 году, сообщили в столичном Следственном комитете.
30-летний немец является другом сына 60-летней Марины Каган. Личность мужчины установили в рамках расследования обстоятельств насильственной смерти женщины в Новой Москве. Теперь задержанного намерены доставить к следователям для проведения необходимых процессуальных действий.
«В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — сообщили в ведомстве.
Ранее 10 ноября в Новой Москве обнаружили тело 60-летней главврача частной клиники Марины Каган. Женщину нашли на лестнице собственного дома со следами побоев на голове и лице. По факту её гибели Троицкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшей.