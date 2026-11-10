Лечился у неё и жил в том же доме: Главврача в Новой Москве мог убить приятель её сына
SHOT: Сын главврача Каган заподозрил своего знакомого в её убийстве
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Сын убитой в Новой Москве главврача Марины Каган предполагает, что к её смерти может быть причастен его 30-летний знакомый — гражданин Германии по имени Даниэль. Об этом сообщает SHOT.
По данным канала, мужчина жил в одном доме с медиком и регулярно проходил у неё лечение. Тело 60-летней женщины на лестнице дома в районе Вороново обнаружил её сын Александр.
Соседи утверждают, что незадолго до этого из дома доносились крики и звуки ссоры.
Марина Каган возглавляла столичную «КМ-Клиник», работала терапевтом и специалистом по ультразвуковой диагностике.
Ранее столичный Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела после обнаружения тела женщины в частном доме в Новой Москве. Дело расследуют по части 4 статьи 111 УК РФ — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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