Сын убитой в Новой Москве главврача Марины Каган предполагает, что к её смерти может быть причастен его 30-летний знакомый — гражданин Германии по имени Даниэль. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, мужчина жил в одном доме с медиком и регулярно проходил у неё лечение. Тело 60-летней женщины на лестнице дома в районе Вороново обнаружил её сын Александр.

Соседи утверждают, что незадолго до этого из дома доносились крики и звуки ссоры.

Марина Каган возглавляла столичную «КМ-Клиник», работала терапевтом и специалистом по ультразвуковой диагностике.

Ранее столичный Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела после обнаружения тела женщины в частном доме в Новой Москве. Дело расследуют по части 4 статьи 111 УК РФ — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.