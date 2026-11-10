Бросили в крови на лестнице: Главврача частной клиники убили в её доме в Новой Москве
Главврача частной клиники «КМ-Клиник» убили в её доме в Новой Москве
Обложка © «КМ-Клиник»
Главного врача частной столичной клиники Марину Каган нашли мёртвой в её доме в Новой Москве. Тело 60-летней женщины обнаружили утром 10 ноября на лестнице, на голове и лице погибшей были следы побоев, пишет SHOT.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК. Ведомство подтвердило факт насильственной смерти женщины, однако её имя в официальном сообщении не раскрыло.
«По данным следствия, 10 ноября 2026 года в частном доме, расположенном на территории Новой Москвы обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти», — сообщили в столичном Следственном комитете.
Уголовное дело возбудил Троицкий межрайонный следственный отдел по части 4 статьи 111 УК РФ. Она предусматривает ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего. Причины и обстоятельства гибели врача устанавливаются.
Марина Каган возглавляла медицинский центр «КМ-Клиник» и специализировалась на ультразвуковой диагностике. Информация о её профессиональной деятельности размещена на официальном сайте учреждения.
Накануне в квартире на Ленинском проспекте в Москве нашли мужчину с ножевым ранением. По предварительной версии следствия, смертельную травму ему могла нанести знакомая. А 2 ноября в частном доме в Новой Москве обнаружили тело пропавшего мужчины, завёрнутое в полиэтиленовый пакет. На погибшем также выявили признаки насильственной смерти.
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