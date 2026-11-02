Тело пропавшего в Москве мужчины обнаружили в полиэтиленовом пакете в частном доме в Новой Москве. На погибшем нашли признаки насильственной смерти. Столичный Следственный комитет организовал доследственную проверку.

Тело пропавшего в Москве мужчины нашли в пакете в частном доме. Фото © Teleram / Столичный СК

Страшную находку сделали 2 ноября в доме на территории поселения Рязановское. По данным РЕН ТВ, погибший — 54-летний Константин У., тело которого обнаружили в СНТ «Нефтемаш».

Тело пропавшего в Москве мужчины нашли в пакете в частном доме. Фото © Teleram / Столичный СК

Мужчина исчез в конце октября на юге столицы. После нескольких дней поисков его обнаружили мёртвым.

По предварительной информации следствия, телесные повреждения погибшему мог нанести его знакомый. Однако обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.

На месте работают следователи и криминалисты Щербинского межрайонного следственного отдела. Специалисты выясняют обстоятельства гибели мужчины и собирают необходимые материалы.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели москвички, которую после исчезновения нашли в лесу Подмосковья. Родственники потеряли связь с Татьяной 17 октября, а спустя несколько дней обратились за помощью к правоохранителям. Следователи восстановили последние передвижения женщины и установили, что она вернулась в квартиру, где проживала с бывшим супругом, после чего больше не выходила из дома. Мужчину задержали по подозрению в убийстве. По версии следствия, после расправы он вывез тело в лес, пытаясь скрыть преступление. По этому факту возбудили уголовное дело.