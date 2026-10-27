Задушил, а тело вывез в лес: Москвича задержали за убийство бывшей супруги

В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве бывшей жены, тело которой нашли в подмосковном лесу. По данным SHOT, 17 октября родственники потеряли связь с Татьяной, после чего несколько дней пытались её разыскать.

Москвич задушил бывшую жену и спрятал её тело в лесу Подмосковья. Фото © Telegram /SHOT

Женщина работала бьюти-мастером и занималась оформлением бровей, а свободное время посвящала рукоделию. Она проживала в квартире на Зелёном проспекте вместе с экс-супругом. Когда попытки связаться с москвичкой не дали результата, близкие обратились за помощью к правоохранителям.

В столичном Следственном комитете уточнили, что заявление о пропаже поступило 20 октября от троюродной сестры погибшей. Сыщики опросили её окружение, изучили записи камер видеонаблюдения и буквально по минутам восстановили последние передвижения Татьяны. Выяснилось, что в последний раз она зашла в свою квартиру, после чего больше её не покидала.

Под подозрение попал 37-летний Виталий. Как утверждает SHOT, мужчина признался, что во время ссоры ударил бывшую супругу кулаком по лицу, отчего та потеряла сознание. Затем он задушил женщину.

Спустя двое суток москвич решил избавиться от тела. Он вынес погибшую из квартиры, погрузил в автомобиль и отвёз примерно за 40–50 километров по Новорязанскому шоссе. В лесу мужчина оставил останки, а позднее якобы не смог вспомнить точное место. Тем не менее следователям удалось обнаружить убитую.

В СК подтвердили, что к преступлению причастен сожитель женщины, который после расправы вывез её тело в Московскую область, пытаясь скрыть содеянное. Перовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство.

«Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан и доставлен в поздравление ведомства. С ним проводятся необходимые следственные действия», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Москве разыскивали 30-летнюю Елизавету С., которая пропала после тренировки в спортзале. Незадолго до исчезновения девушка поссорилась с молодым человеком. Телефон девушки несколько раз появлялся в сети, но на звонки никто не отвечал. Возлюбленный пропавшей обратился в полицию, к поискам подключились правоохранители и волонтёры. Однако девушка погибла, тело обнаружили у Живописного моста.