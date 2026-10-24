Маршрут оборвался в парке: Девушка пропала в Москве после ссоры с парнем

В Москве разыскивают 30-летнюю Елизавету С., которая бесследно исчезла по дороге домой после тренировки. По информации Telegram-канала Baza, незадолго до пропажи девушка поссорилась со своим молодым человеком.

Вечером 21 сентября Елизавета посетила спортзал, после чего около 22:00 направилась домой через парк «Берёзовая роща». С тех пор её местонахождение неизвестно. После исчезновения телефон девушки несколько раз появлялся в сети. Однако на звонки никто не отвечал, поэтому связаться с Елизаветой близким так и не удалось.

Молодой человек пропавшей обратился в полицию. К поискам подключились правоохранители и волонтёры, а родственники самостоятельно обследуют территорию парка, пытаясь обнаружить возможные следы девушки. По словам близких, перед исчезновением Елизавета была расстроена из-за ссоры с возлюбленным. При этом никаких подтверждений того, что конфликт связан с её пропажей, нет.

Ранее Life.ru сообщал об исчезновении двух школьниц в Краснодарском крае. Девочки 12 и 13 лет пропали 21 октября в станице Октябрьской Крыловского района. Их местонахождение оставалось неизвестным. Всех, кто располагает информацией о пропавших, просили обращаться в полицию по номеру 102 или в экстренные службы по номеру 112.