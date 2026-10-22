В Ивановской области ищут 16-летнюю девушку, пропавшую 18 октября
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В Ивановской области разыскивают 16-летнюю девушку, которая пропала 18 октября в селе Решма Кинешемского района. С тех пор её местонахождение остаётся неизвестным. Об этом сообщил региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» на своей странице во «ВКонтакте».
По данным поисковиков, рост девушки составляет 157 сантиметров. У неё нормальное телосложение, чёрные волосы и карие глаза. В день исчезновения она носила коричневую жилетку, чёрное худи, чёрные брюки и бело-розовые кроссовки.
Кроме того, у несовершеннолетней была белая сумка. Эти приметы добровольцы распространили для возможного опознания девушки очевидцами.
Ранее в Калининградской области обнаружили тело четырёхлетнего мальчика. По предварительной информации, малыш вышел во двор, предположительно, чтобы покормить кур, однако обратно не вернулся. Родственники обратились за помощью к правоохранителям, после чего начались поиски. Спустя примерно три часа мальчика обнаружили мёртвым в искусственном пруду. Следователи организовали проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Специалистам также предстоит выяснить точную причину смерти ребёнка.