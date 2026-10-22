В Ивановской области ищут 16-летнюю девушку, пропавшую 18 октября

В Ивановской области разыскивают 16-летнюю девушку, которая пропала 18 октября в селе Решма Кинешемского района. С тех пор её местонахождение остаётся неизвестным. Об этом сообщил региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» на своей странице во «ВКонтакте».

По данным поисковиков, рост девушки составляет 157 сантиметров. У неё нормальное телосложение, чёрные волосы и карие глаза. В день исчезновения она носила коричневую жилетку, чёрное худи, чёрные брюки и бело-розовые кроссовки.

Кроме того, у несовершеннолетней была белая сумка. Эти приметы добровольцы распространили для возможного опознания девушки очевидцами.