Маршрут оборвался в Таиланде: Тату-мастер из Москвы исчез во время велопутешествия по Азии

Российский блогер и тату-мастер Иван Чесноков пропал в Таиланде во время одиночного путешествия на велосипеде, преодолев около трёх тысяч километров. Мужчина уже несколько дней не выходит на связь, а его местоположение перестало отображаться на трекере, сообщает SHOT.

Иван Чесноков пропал в Таиланде после 3000 км пути на велосипеде. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vostoktattoo

Как рассказала супруга путешественника Анна, 16 сентября он прилетел в китайский Гуанчжоу и отправился по маршруту через Вьетнам и Лаос. Каждый день москвич проезжал около 150 километров и регулярно общался с семьёй. Последнее сообщение от него пришло 16 октября в 14:05 по московскому времени из тайской провинции Прачуап-Кхири-Кхан. После этого геолокация Ивана внезапно исчезла, а попытки связаться с ним не принесли результата.

В тот день мужчина собирался переночевать в палатке, а затем продолжить путь в сторону Пхукета. Дальше маршрут должен был пройти через Малайзию и Сингапур. С собой у блогера были около тысячи евро наличными и телефон без сим-карты, поэтому для общения с близкими он использовал Wi-Fi. При этом медицинскую страховку путешественник не оформлял.

Родные опасаются, что в дороге с Иваном могло что-то случиться. Его жена Анна готовит обращение в российское посольство, однако сама отправиться на поиски не может — в Москве с ней остались двое детей, одному из которых девять лет. По её словам, 21 октября в Таиланде планируют собрать волонтёров для обследования территории между Прачуап-Кхири-Кханом, Хуахином и Чумпхоном.

Ранее Life.ru рассказывал об исчезновении российского велопутешественника Дениса Черновала после пересечения границы Китая и Таджикистана. 30-летний житель Саратова отправился в дорогу 19 июня и собирался добраться до Юго-Восточной Азии. Последний раз он связывался с близкими 3 августа, после чего перестал отвечать на сообщения и обновлять свой блог. Родственники и друзья забили тревогу, а к поискам подключились российские дипломаты в Душанбе. Позже сотрудники посольства смогли связаться с Черновалом и установить его местонахождение. Выяснилось, что мужчина находится в Таджикистане, а его жизни и здоровью ничего не угрожает.